Генич отреагировал на победу ЦСКА в матче с махачкалинским «Динамо», упомянув Кисляка

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич высказался о победе московского ЦСКА в матче 22-го тура Российской-Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:0), оценив игру армейцев.

«Прекрасная игра ЦСКА! Любо-дорого! И это, блин, ещё без Кисляка…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, заработав 41 очко. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко за 22 матча.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек Матвей Кисляк сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4 млн.

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