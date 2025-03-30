Иско обошёл Мбаппе и стал лучшим игроком Ла Лиги в марте

32-летний испанский полузащитник «Бетиса» Иско признан лучшим игроком месяца Ла Лиги по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Испании.

В борьбе за награду испанец обошёл Килиана Мбаппе («Реал»), Педро Диаса («Райо Вальекано»), Умара Садика («Валенсия») и Маркоса Алонсо («Сельта»). Это первая подобная награда Иско в сезоне-2024/2025.

В минувшем месяце испанский атакующий полузащитник провёл три матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Важно отметить, что последний матч месяца обычно учитывается в статистических данных уже следующего месяца в чемпионате Испании. Таким образом, у Иско за четыре встречи (включая матч с «Хетафе» (2:1) в конце февраля) — четыре гола и два ассиста.

Всего в нынешнем сезоне Иско сыграл 19 матчах во всех турнирах за «Бетис», в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме Мбаппе догнал Роналду и ван Нистелроя по числу голов в первом сезоне за «Реал»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: