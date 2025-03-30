Алексей Миранчук забил первый гол за «Атланту Юнайтед» в МЛС сезона-2025
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отличился голом в первом тайме матча МЛС, в котором «пятиполосные» на своём поле принимают «Нью-Йорк Сити».
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