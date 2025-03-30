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Алексей Миранчук забил первый гол за «Атланту Юнайтед» в МЛС сезона-2025

Алексей Миранчук забил первый гол за «Атланту Юнайтед» в МЛС сезона-2025
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отличился голом в первом тайме матча МЛС, в котором «пятиполосные» на своём поле принимают «Нью-Йорк Сити».

США — Major League Soccer . МЛС
30 марта 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Перерыв
1 : 1
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
0:1 Вольф – 15'     1:1 Миранчук – 42'    
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