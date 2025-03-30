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Невеста Сафонова: «ПСЖ» сегодня оторвался, как пуговицы на рубашке Евгеньевича

Невеста Сафонова: «ПСЖ» сегодня оторвался, как пуговицы на рубашке Евгеньевича
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Марина Кондратюк, невеста голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказалась о победе французской команды в матче 27-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (6:1).

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
1 : 6
ПСЖ
Париж
1:0 Стассин – 9'     1:1 Рамуш – 43'     1:2 Кварацхелия – 50'     1:3 Дуэ – 53'     1:4 Невеш – 62'     1:5 Дуэ – 66'     1:6 Мбайе – 90'    

«ПСЖ» сегодня оторвался, как пуговицы на рубашке Евгеньевича [Матвея Сафонова]… Но их я уже пришила, рубашку погладила. А вот пришить парижан уже никто не сможет в этом сезоне. С победой» — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды Луиса Энрике 71 очко. Парижане могут оформить чемпионство в Лиге 1 уже по итогам следующего тура. 5 апреля столичная французская команда сыграет дома с «Анже».

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