Невеста Сафонова: «ПСЖ» сегодня оторвался, как пуговицы на рубашке Евгеньевича

Марина Кондратюк, невеста голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказалась о победе французской команды в матче 27-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (6:1).

«ПСЖ» сегодня оторвался, как пуговицы на рубашке Евгеньевича [Матвея Сафонова]… Но их я уже пришила, рубашку погладила. А вот пришить парижан уже никто не сможет в этом сезоне. С победой» — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды Луиса Энрике 71 очко. Парижане могут оформить чемпионство в Лиге 1 уже по итогам следующего тура. 5 апреля столичная французская команда сыграет дома с «Анже».

Российские футболисты за рубежом: