Гол Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Нью-Йорк Сити» в сверхрезультативном матче

Сегодня, в ночь с 29 на 30 марта, завершился матч МЛС сезона-2025, в котором встречались «Атланта Юнайтед» и «Нью-Йорк Сити». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Итоговый результат — 4:3 в пользу хозяев.

На 10-й минуте счёт в матче открыл австрийский хавбек Ханнес Вольф. За несколько минут до перерыва российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук восстановил паритет, отличившись с передачи ивуарийского форварда Эммануэля Латте Лата.

Во втором тайме «Нью-Йорк» забил два гола в первые семь минут после выхода на поле. Сначала пенальти реализовал костариканский нападающий Алонсо Мартинес, а чуть позже Вольф оформил дубль. Ассистировал ему аргентинский полузащитник Хулиан Фернандес. На 62-й минуте американский хавбек гостей Китон Паркс переправил мяч в собственные ворота. А на 75-й минуте вновь сравняли счёт хозяева усилиями парагвайского крайнего нападающего Мигеля Альмирона, забившего с паса португальца Шандре Силвы. На 84-й минуте форвард «пятиполосных» Латте Лат отметился победным голом в этом матче.

Миранчук в итоге сыграл все 90 минут.

После шести сыгранных матчей МЛС «Нью-Йорк Сити» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав восемь очков. «Атланта» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав те же восемь очков. В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет на своём поле с «Миннесотой Юнайтед» (6 апреля), а «Атланта» — дома с «Далласом» (6 апреля).

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