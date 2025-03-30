Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Филадельфию» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Филадельфию Юнион». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Интер Майами» забивали Роберт Тейлор и Лионель Месси. Луис Суарес отметился результативной передачей.

За «Филадельфию» гол забил Даниэль Газдаг.

«Интер Майами» продлил победную серию до четырёх матчей. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Торонто», а «Филадельфия» сыграет с «Орландо Сити». Матчи пройдут 7 и 6 апреля соответственно.