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Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Филадельфию» в матче МЛС

Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Филадельфию» в матче МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Филадельфию Юнион». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
30 марта 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
1:0 Тейлор – 23'     2:0 Месси – 57'     2:1 Газдаг – 80'    

В составе «Интер Майами» забивали Роберт Тейлор и Лионель Месси. Луис Суарес отметился результативной передачей.

За «Филадельфию» гол забил Даниэль Газдаг.

«Интер Майами» продлил победную серию до четырёх матчей. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние три игры.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Торонто», а «Филадельфия» сыграет с «Орландо Сити». Матчи пройдут 7 и 6 апреля соответственно.

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