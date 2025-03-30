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Генич – о голе «Динамо»: чистейший фол, удивлён, что не вмешался VAR

Генич – о голе «Динамо»: чистейший фол, удивлён, что не вмешался VAR
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Известный российский комментатор и журналист Константин Генич высказался о первом голе «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:1). Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль открыл счёт в матче на 38-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

«Чистейший фол, я удивлен, что не вмешался VAR, видимо, решили поддержать решение арбитра Ивана Абросимова. Да, Карраскаль не попал по ближней ноге, но по второй удар был. При детальном рассмотрении, мне кажется, было нарушение. Сомневаюсь, что это повлияло бы на дальнейшее развитие событий, но то, что был удар и его можно трактовать как фол, — это да, — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 42 очка. В следующем туре РПЛ «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч состоится 6 апреля.

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