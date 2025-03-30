Ямаль и Гави призывают руководство «Барселоны» подписать нового футболиста

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По информации El Nacional, Ламин Ямаль и Гави активно продвигают идею трансфера Нико Уильямса в «Барселону».

Оба футболиста призывают президента клуба Жоана Лапорту сделать всё возможное для завершения сделки.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик также положительно относится к возможному подписанию 22-летнего вингера «Атлетика».

Он считает, что Уильямс сможет добавить команде вертикальности и глубины в атаке, а также удачно дополнит Ямаля на противоположном фланге, обеспечив баланс, которого временами не хватало на протяжении сезона.

Основной проблемой для «Барселоны» остается клаусула Уильямса – € 58 млн.

Руководство рассматривает различные варианты осуществления сделки – от включения игроков до выплаты суммы в несколько этапов, чтобы снизить финансовую нагрузку.

В этом сезоне на счету игрока девять голов и семь результативных передач в 37 матчах.

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