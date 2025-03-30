Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль и Гави призывают руководство «Барселоны» подписать нового футболиста

Ямаль и Гави призывают руководство «Барселоны» подписать нового футболиста
Аудио-версия:
Комментарии

По информации El Nacional, Ламин Ямаль и Гави активно продвигают идею трансфера Нико Уильямса в «Барселону».

Оба футболиста призывают президента клуба Жоана Лапорту сделать всё возможное для завершения сделки.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик также положительно относится к возможному подписанию 22-летнего вингера «Атлетика».

Он считает, что Уильямс сможет добавить команде вертикальности и глубины в атаке, а также удачно дополнит Ямаля на противоположном фланге, обеспечив баланс, которого временами не хватало на протяжении сезона.

Основной проблемой для «Барселоны» остается клаусула Уильямса – € 58 млн.

Руководство рассматривает различные варианты осуществления сделки – от включения игроков до выплаты суммы в несколько этапов, чтобы снизить финансовую нагрузку.

В этом сезоне на счету игрока девять голов и семь результативных передач в 37 матчах.

Ямаль показал окровавленную ногу после матча с «Лас-Пальмасом»

Материалы по теме
Мбаппе, Винисиус, Ямаль — в сборной самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android