Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Редкость». Генич отреагировал на необычный гол ЦСКА в матче с «Динамо» Мх

«Редкость». Генич отреагировал на необычный гол ЦСКА в матче с «Динамо» Мх
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о втором голе московского ЦСКА в матче 22-го тура Российской-Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:0), оценив необычность эпизода.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

«Сразу трём игрокам между… Редкость. Трёхочковый», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, на 80-й минуте встречи хавбек ЦСКА Миралем Пьянич навесил с углового, голкипер махачкалинцев Тимур Магомедов эффектно потащил удар Игоря Дивеева, а игрок армейцев Рифат Жемалетдинов добил, как в боулинге, — отправил мяч между ног сразу троим: защитникам Джемалу Табидзе и Валентину Пальцеву, а также вратарю Магомедову.

Материалы по теме
Генич отреагировал на победу ЦСКА в матче с махачкалинским «Динамо», упомянув Кисляка

Самый титулованный клуб России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android