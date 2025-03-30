«Редкость». Генич отреагировал на необычный гол ЦСКА в матче с «Динамо» Мх
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Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о втором голе московского ЦСКА в матче 22-го тура Российской-Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:0), оценив необычность эпизода.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32' 2:0 Жемалетдинов – 80'
«Сразу трём игрокам между… Редкость. Трёхочковый», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Напомним, на 80-й минуте встречи хавбек ЦСКА Миралем Пьянич навесил с углового, голкипер махачкалинцев Тимур Магомедов эффектно потащил удар Игоря Дивеева, а игрок армейцев Рифат Жемалетдинов добил, как в боулинге, — отправил мяч между ног сразу троим: защитникам Джемалу Табидзе и Валентину Пальцеву, а также вратарю Магомедову.
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