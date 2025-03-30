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Анчелотти отреагировал на победу «Реала» над «Леганесом» и дубль Мбаппе

Анчелотти отреагировал на победу «Реала» над «Леганесом» и дубль Мбаппе
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своего клуба над «Леганесом» в матче 29-го тура Ла Лиги.

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Леганес
Леганес
1:0 Мбаппе – 32'     1:1 Гарсия – 33'     1:2 Раба – 41'     2:2 Беллингем – 47'     3:2 Мбаппе – 76'    

«В первом тайме, когда мы повели в счёте после пенальти, нам не хватало сбалансированности, потому что команда неправильно выбирала позиции, но во втором тайме мы действовали хорошо и переломили ход игры.

Судейство? Как и «Леганес», мы тоже можем жаловаться, потому что при счёте 1:2 был фол на Браиме. Я не видел эпизод с Беллингемом. Судья принял свои решения, вот и всё.

Я не могу вспомнить игру, в которой у нас бы не было бы проблем. Лёгких матчей не бывает, и мы это прекрасно понимаем. Это не проблема.

Что касается Мбаппе и его дубля, то он играет очень хорошо и делает разницу. Именно этого мы от него и хотим. Вчера он попробовал свои силы в исполнении штрафных ударов и был очень эффективен, и сегодня мы доверились ему», — приводит слова Mundo Deportivo.

Напомним, «Реал» одержал победу над «Леганесом» со счётом 3:2.

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