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Алексей Миранчук высказался о победе над «Нью-Йорком» и своём дебютном голе в сезоне

Алексей Миранчук высказался о победе над «Нью-Йорком» и своём дебютном голе в сезоне
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 марта, завершился матч МЛС сезона-2025, в котором встречались «Атланта Юнайтед» и «Нью-Йорк Сити». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Итоговый результат — 4:3 в пользу хозяев. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отличился голом и прокомментировал исход встречи.

США — Major League Soccer . МЛС
30 марта 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
0:1 Вольф – 15'     1:1 Миранчук – 42'     1:2 Мартинес – 48'     1:3 Вольф – 52'     2:3 Паркс – 62'     3:3 Альмирон – 75'     4:3 Латте Лат – 84'    

«Большая победа, большой камбэк. Спасибо всем болельщикам, которые пришли на матч. Спасибо за вашу поддержку. Мы боролись для вас, мы победили для вас. Увидимся на следующей игре», — сказал Миранчук на видео, опубликованном клубной пресс-службой.

«Атланта» после шести игр занимает девятое место турнирной таблицы МЛС, заработав восемь очков.

Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»

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