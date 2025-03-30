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«Спортинг Канзас-Сити» проиграл «Далласу» в матче МЛС. У Шапи — голевая передача

«Спортинг Канзас-Сити» проиграл «Далласу» в матче МЛС. У Шапи — голевая передача
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Завершился матч 6-го тура МЛС сезона-2025, в котором встречались «Даллас» и «Спортинг Канзас-Сити». Команды играли на стадионе «Тойота» в Техасе (США). «Даллас» обыграл «Канзас-Сити» со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
30 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас
Даллас
Окончен
2 : 1
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
0:1 Шаллои – 32'     1:1 Акоста – 37'     2:1 Chu – 39'    

Гости открыли счёт в матче на 32-й минуте. В их составе забитым мячом отличился Даниэль Шаллои. Ассистировал на гол в этом моменте ему российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

Далее за отрезок в две минуты хозяевам сначала удалось отыграться, а потом и выйти вперёд. Сначала счёт сравнял на 37-й минуте Лусиано Акоста, на 39-й ещё один гол в ворота гостей забил Ли Чу. Больше голов во встрече забито не было.

«Даллас» вышел на пятое место Западной конференции с 10 очками, «Канзас» занимает последнее, 15-е место, набрав один балл.

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