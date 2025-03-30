«Спортинг Канзас-Сити» проиграл «Далласу» в матче МЛС. У Шапи — голевая передача
Поделиться
Завершился матч 6-го тура МЛС сезона-2025, в котором встречались «Даллас» и «Спортинг Канзас-Сити». Команды играли на стадионе «Тойота» в Техасе (США). «Даллас» обыграл «Канзас-Сити» со счётом 2:1.
США — Major League Soccer . МЛС
30 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас
Даллас
Окончен
2 : 1
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
0:1 Шаллои – 32' 1:1 Акоста – 37' 2:1 Chu – 39'
Гости открыли счёт в матче на 32-й минуте. В их составе забитым мячом отличился Даниэль Шаллои. Ассистировал на гол в этом моменте ему российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.
Далее за отрезок в две минуты хозяевам сначала удалось отыграться, а потом и выйти вперёд. Сначала счёт сравнял на 37-й минуте Лусиано Акоста, на 39-й ещё один гол в ворота гостей забил Ли Чу. Больше голов во встрече забито не было.
«Даллас» вышел на пятое место Западной конференции с 10 очками, «Канзас» занимает последнее, 15-е место, набрав один балл.
Комментарии
- 30 марта 2025
-
07:49
-
07:30
-
07:10
-
07:01
-
06:17
-
06:13
-
06:07
-
05:46
-
04:45
-
04:38
-
04:38
-
03:46
-
03:26
-
03:11
-
02:57
-
02:38
-
02:13
-
02:01
-
01:52
-
01:03
-
01:00
-
00:46
-
00:43
-
00:42
-
00:31
-
00:13
- 29 марта 2025
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:20
-
23:11
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:43