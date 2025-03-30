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Григорян назвал фаворита матча РПЛ «Динамо» — ЦСКА

Григорян назвал фаворита матча РПЛ «Динамо» — ЦСКА
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Известный российский тренер Александр Григорян высказался о фаворите противостояния в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 между ЦСКА и московским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В следующем туре будет игра «Динамо» — ЦСКА. На мой взгляд, фаворит — ЦСКА. Но «Динамо» может обыграть армейцев. В то же время «Динамо» может проиграть матч, где оно является очевидным фаворитом, или сыграть не очень выразительно. При этом они забили больше всех в чемпионате. В ряде матчей выглядели и зрелищнее остальных», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент армейцы находятся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Николича 41 очко. «Динамо» располагается на четвёртом месте, набрав 42 очка.

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