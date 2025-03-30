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Григорян высказался об успешном решении Лички, которое не поможет «Динамо» выиграть титул

Григорян высказался об успешном решении Лички, которое не поможет «Динамо» выиграть титул
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Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями об успешном решении наставника московского «Динамо» Марцела Лички в матче с «Оренбургом» (5:1), которое всё равно не поможет команде быть фаворитом в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38'     2:0 Карраскаль – 41'     3:0 Бителло – 60'     4:0 Чавес – 67'     4:1 Сахархизан – 77'     5:1 Окишор – 90+1'    

«Личка принял уникальное решение — ложная девятка Карраскаль, вот эта тройка впереди. Из ста квалифицированных тренеров 90 такое решение не примут. От «Динамо» в атаке можно ожидать всего. Но даже сегодня, когда всё получалось, было много моментов у ворот «Динамо». Поэтому считаю, что они не в чемпионской гонке», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент бело-голубые находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Лички 42 очка. Динамовцы отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка при игре в запасе у «быков».

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