Григорян высказался об успешном решении Лички, которое не поможет «Динамо» выиграть титул

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями об успешном решении наставника московского «Динамо» Марцела Лички в матче с «Оренбургом» (5:1), которое всё равно не поможет команде быть фаворитом в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
«Личка принял уникальное решение — ложная девятка Карраскаль, вот эта тройка впереди. Из ста квалифицированных тренеров 90 такое решение не примут. От «Динамо» в атаке можно ожидать всего. Но даже сегодня, когда всё получалось, было много моментов у ворот «Динамо». Поэтому считаю, что они не в чемпионской гонке», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
На данный момент бело-голубые находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Лички 42 очка. Динамовцы отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка при игре в запасе у «быков».
Закладка первого камня для новой базы ЦСКА:
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