Видео гола Лионеля Месси в ворота «Филадельфии» спустя две минуты после выхода на поле

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Филадельфию Юнион». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе хозяев второй гол забил аргентинский нападающий и капитан Лионель Месси.

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Примечательно, что Месси удалось отличиться спустя всего две минуты после выхода на поле. Аргентинец начал игру на скамейке запасных и появился на 55-й минуте матча, а на 57-й уже забил гол. Голевой пас Лионелю отдал уругвайский форвард Луис Суарес.

Напомним, на счету Месси в текущем сезоне два гола и два ассиста в трёх матчах МЛС.

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