Александр Мостовой отреагировал на возможное возвращение России на международные турниры

Экс-игрок сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением относительно ситуации вокруг потенциального возвращения сборной России на международные турниры.

«Я читал эти новости, но тут никакой конкретики нет. Лично я не верю в скорейшее возвращение наших команд в европейский футбол. Это точно случится, но не в ближайшее время», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.

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