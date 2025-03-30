Сегодня, 30 марта, в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 30 марта (время — московское):

14:00. «Краснодар» — «Факел»;

16:30. «Ахмат» — «Спартак»;

19:30. «Зенит» — «Рубин».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14).

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