Игрок «Динамо» Мх Глушков прокомментировал поражение в матче с ЦСКА
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о поражении своей команды со счётом 0:2 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32' 2:0 Жемалетдинов – 80'
«Неприятный результат, самое плохое, что игра с ЦСКА в целом получилась неудачной. От этого вдвойне обидно. Не доиграли на двух стандартах, что несвойственно для нас. Сейчас два дня выходных, а потом будем смотреть и разбираться, что произошло. После сборов у нас вполне обычная форма. Прошлый матч выиграли, сейчас проиграли. Дай бог, следующую опять выиграем», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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