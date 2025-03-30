Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Мх Глушков прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Игрок «Динамо» Мх Глушков прокомментировал поражение в матче с ЦСКА
Комментарии

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о поражении своей команды со счётом 0:2 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

«Неприятный результат, самое плохое, что игра с ЦСКА в целом получилась неудачной. От этого вдвойне обидно. Не доиграли на двух стандартах, что несвойственно для нас. Сейчас два дня выходных, а потом будем смотреть и разбираться, что произошло. После сборов у нас вполне обычная форма. Прошлый матч выиграли, сейчас проиграли. Дай бог, следующую опять выиграем», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Это боулинг или футбол? Мяч после удара ЦСКА трижды пролетел между ног — и в ворота. Видео
Это боулинг или футбол? Мяч после удара ЦСКА трижды пролетел между ног — и в ворота. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android