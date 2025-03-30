Игрок «Динамо» Мх Глушков прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о поражении своей команды со счётом 0:2 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Неприятный результат, самое плохое, что игра с ЦСКА в целом получилась неудачной. От этого вдвойне обидно. Не доиграли на двух стандартах, что несвойственно для нас. Сейчас два дня выходных, а потом будем смотреть и разбираться, что произошло. После сборов у нас вполне обычная форма. Прошлый матч выиграли, сейчас проиграли. Дай бог, следующую опять выиграем», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.