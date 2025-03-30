«Ахмат» — «Спартак»: во сколько начнётся матч 22-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 18 очков за 21 матч. Московский клуб заработал 43 очка после 21 игры и располагается на второй строчке. На первом месте с 46 очками находится «Краснодар».

Самые титулованные футбольные клубы России: