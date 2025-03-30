Луис Чавес рассказал о состоянии здоровья после травмы

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о своём восстановлении после травмы.

«Я полностью восстановился после травмы, всё хорошо. Забил в матче с «Оренбургом», а это всегда приятно. На моей позиции на поле я больше стараюсь дать возможность моим партнёрам забить, но, когда это получается у меня, очень радуюсь», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московское «Динамо» разгромило «Оренбург» со счётом 5:1 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Один из голов записал на свой счёт мексиканец Луис Чавес. Напомним, в марте полузащитник стал победителем Лиги наций КОНКАКАФ в составе сборной Мексики.