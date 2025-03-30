Луис Чавес рассказал о состоянии здоровья после травмы
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Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о своём восстановлении после травмы.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Карраскаль – 38' 2:0 Карраскаль – 41' 3:0 Бителло – 60' 4:0 Чавес – 67' 4:1 Сахархизан – 77' 5:1 Окишор – 90+1'
«Я полностью восстановился после травмы, всё хорошо. Забил в матче с «Оренбургом», а это всегда приятно. На моей позиции на поле я больше стараюсь дать возможность моим партнёрам забить, но, когда это получается у меня, очень радуюсь», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Московское «Динамо» разгромило «Оренбург» со счётом 5:1 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Один из голов записал на свой счёт мексиканец Луис Чавес. Напомним, в марте полузащитник стал победителем Лиги наций КОНКАКАФ в составе сборной Мексики.
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