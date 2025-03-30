Сегодня, 30 марта, в 26-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 30 марта:

13:00 мск. «Сокол» — «Урал»;

15:00 мск. «Арсенал» — «Торпедо»;

15:00 мск. «Ротор» — «Родина»;

19:00 мск. «Балтика» — «Чайка».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка. На втором месте находится московское «Торпедо». Команда набрала 48 очков за 25 матчей. На третьей строчке располагается «Сочи» (44), на четвёртой — «Черноморец» (44). В зоне вылета — «Тюмень» (19), саратовский «Сокол» (21) и «Уфа» (22).

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