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«Краснодар» — «Факел»: во сколько начнётся матч 22-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» — «Факел»: во сколько начнётся матч 22-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 46 очков за 21 матч. Воронежский клуб заработал 14 очков после 21 игры и располагается на 15-й строчке.

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