Голы Мойзеса и Жемалетдинова — в видеообзоре матча 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» Мх

Московский ЦСКА одержал уверенную победу над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Обслуживала встречу бригада арбитров, возглавляемая Алексеем Сухим.

Первый гол в матче на 32-й минуте забил левый защитник армейцев Мойзес. Закрепил победу ЦСКА точный удар полузащитника Рифата Жемалетдинова на 80-й минуте. Победа позволила армейцам подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком.

Видео доступно на странице ПФК ЦСКА Москва в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».