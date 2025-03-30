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Голы Мойзеса и Жемалетдинова — в видеообзоре матча 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» Мх

Голы Мойзеса и Жемалетдинова — в видеообзоре матча 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» Мх
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Московский ЦСКА одержал уверенную победу над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Обслуживала встречу бригада арбитров, возглавляемая Алексеем Сухим.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

Первый гол в матче на 32-й минуте забил левый защитник армейцев Мойзес. Закрепил победу ЦСКА точный удар полузащитника Рифата Жемалетдинова на 80-й минуте. Победа позволила армейцам подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком.

Видео доступно на странице ПФК ЦСКА Москва в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

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