«Краснодар» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне команды встречались в 3-м туре чемпионата России. В том матче «Факел» и «Краснодар» сыграли вничью (0:0).

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 46 очков за 21 матч. Воронежский клуб заработал 14 очков после 21 игры и располагается на 15-й строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России: