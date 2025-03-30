«Зенит» — «Рубин»: во сколько начнётся матч 22-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 43 очка за 21 матч. Казанский клуб заработал 32 очка после 21 игры и располагается на седьмой строчке.

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