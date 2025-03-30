Игрок «Пари НН» Александров: Гончаренко владеет ситуацией, задача — быть выше стыков

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался после поражения команды со счётом 0:2 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Эта игра стала для нижегородцев третьей подряд без набранных очков и забитых мячей.

«Не знаю, что случилось с командой после победы над «Акроном». Не получается забивать, пропускаем и проигрываем. Мы работаем, пытаемся анализировать и исправлять ситуацию, но пока не получается. Будем стараться улучшать игру. Конечно, Виктор Михайлович владеет ситуацией. У нас взаимодоверие, и мы стараемся следовать плану. Надеюсь, будем набирать очки. У нас рабочее состояние, пытаемся улучшать игру на каждой тренировке и прогрессировать. Задача — быть выше стыковых матчей», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.