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«Наполи» — «Милан»: во сколько начнётся матч 30-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 марта, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 10-го тура чемпионата Италии. В той игре неаполитанский клуб одержал победу со счётом 2:0.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Антонио Конте набрала 61 очко за 29 матчей. «Милан» заработал 47 очков после 29 игр и располагается на девятой строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: