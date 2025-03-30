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«Наполи» — «Милан»: во сколько начнётся матч 30-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

«Наполи» — «Милан»: во сколько начнётся матч 30-го тура Серии А, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 марта, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 10-го тура чемпионата Италии. В той игре неаполитанский клуб одержал победу со счётом 2:0.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Антонио Конте набрала 61 очко за 29 матчей. «Милан» заработал 47 очков после 29 игр и располагается на девятой строчке.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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