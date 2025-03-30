Матвей Сафонов получил оценку 6,0 за матч «ПСЖ» с «Сент-Этьеном» в Лиге 1 — Footmercato

«Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу на «Сент-Этьеном» в матче 27-го тура французской Лиги 1. Игра завершилась со счётом 6:1, а российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и пропустил один гол. Издание Footmercato выставило голкиперу оценку 6,0 по итогам матча.
«Сафонов оказался бессилен против удара Стассина на девятой минуте встречи и не имел шансов проявить себя вплоть до самой концовки тайма, когда выиграл дуэль у автора гола «Сент-Этьена». Во второй половине игры россиянин занимался разве что передачами на партнёров с целью начать атаку и был весьма эффективен в этом плане», — говорится в материале Footmercato по итогам матча.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 71 очком. Отрыв действующих чемпионов от занимающего второе место «Монако» за семь туров до конца чемпионата составляет 21 очко.
- 30 марта 2025
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