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Матвей Сафонов получил оценку 6,0 за матч «ПСЖ» с «Сент-Этьеном» в Лиге 1 — Footmercato

Матвей Сафонов получил оценку 6,0 за матч «ПСЖ» с «Сент-Этьеном» в Лиге 1 — Footmercato
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«Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу на «Сент-Этьеном» в матче 27-го тура французской Лиги 1. Игра завершилась со счётом 6:1, а российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и пропустил один гол. Издание Footmercato выставило голкиперу оценку 6,0 по итогам матча.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
1 : 6
ПСЖ
Париж
1:0 Стассин – 9'     1:1 Рамуш – 43'     1:2 Кварацхелия – 50'     1:3 Дуэ – 53'     1:4 Невеш – 62'     1:5 Дуэ – 66'     1:6 Мбайе – 90'    

«Сафонов оказался бессилен против удара Стассина на девятой минуте встречи и не имел шансов проявить себя вплоть до самой концовки тайма, когда выиграл дуэль у автора гола «Сент-Этьена». Во второй половине игры россиянин занимался разве что передачами на партнёров с целью начать атаку и был весьма эффективен в этом плане», — говорится в материале Footmercato по итогам матча.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 71 очком. Отрыв действующих чемпионов от занимающего второе место «Монако» за семь туров до конца чемпионата составляет 21 очко.

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