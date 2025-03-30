Гол Алексея Миранчука в ворота «Нью-Йорк Сити» в матче МЛС

В ночь с 29 на 30 марта прошёл матч МЛС сезона-2025 между «Атлантой Юнайтед» и «Нью-Йорк Сити», в котором российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голом. В этой встрече «Атланта Юнайтед» одержала победу со счётом 4:3.

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Миранчук сравнял счёт в игре на 42-й минуте. Российский футболист сыграл все 90 минут.

После шести сыгранных матчей МЛС «Нью-Йорк Сити» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав восемь очков. «Атланта» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав те же восемь очков. В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет на своём поле с «Миннесотой Юнайтед» (6 апреля), а «Атланта» — дома с «Далласом» (6 апреля).