Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Смелов — талантливый парень, его ждёт хорошая карьера

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о перспективах полузащитника бело-голубых Егора Смелова.

«Смелов — один из самых перспективных футболистов нашего ближайшего резерва. Мне кажется, по таланту он не уступает нашим ведущим перспективным игрокам, которые в том числе с «Оренбургом» выходили на поле. Думаю, его ждёт хорошая карьера, он талантливый парень», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Воспитанник «Зенита» Егор Смелов выступает за молодёжные команды «Динамо» с лета 2021 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста один матч в Российской Премьер-Лиге и три — в Фонбет Кубке России в составе столичного клуба.