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Daily Star: «Реал» рассматривает Бруну Фернандеша в качестве замены для 39-летнего Модрича

Daily Star: «Реал» рассматривает Бруну Фернандеша в качестве замены для 39-летнего Модрича
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к 30-летнему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, «сливочные» рассматривают португальского футболиста в качестве потенциальной замены для 39-летнего хавбека Луки Модрича. Возможный трансфер Фернандеша в «Реал» оценивается в £ 90 млн (€ 108 млн). Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хочет сохранить полузащитника в команде, однако клуб желает получить дополнительный доход и сократить расходы.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Контракт Модрича с «Реалом» истекает грядущим летом.

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