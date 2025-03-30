Сафонов получил наименьшую оценку в «ПСЖ» от Whoscored за матч с «Сент-Этьеном»

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура французской Лиги 1 со счётом 6:1. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил уже на девятой минуте после удара нападающего Лукаса Стассина. Портал WhoScored поставил россиянину низшую оценку в команде — 6,3.

Такую же оценку получил форвард Усман Дембеле, который появился на поле по ходу второго тайма. Среди футболистов, вышедших в основном составе, наименьшая оценка, за исключением Сафонова, у центрального защитника Лукаса Бералдо. Выступление бразильца оценено на 6,6.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 71 очком. Отрыв действующих чемпионов от занимающего второе место «Монако» за семь туров до конца чемпионата составляет 21 очко.