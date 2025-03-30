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Симеоне обвинил УЕФА в вылете «Атлетико» от «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Симеоне обвинил УЕФА в вылете «Атлетико» от «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в том, что он решил исход ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4 пен.). Напомним, в этой встрече не был засчитан удар нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса в серии пенальти из-за двойного касания по мячу.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Мы отлично выступили в Лиге чемпионов, хорошо соревновались, выиграли второй матч, однако закончили так, как решили в УЕФА. Мы победили, но вылетели. Я не считаю это провалом, произошедшее было совершенно очевидно», — приводит слова Симеоне Goal.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с лондонским «Арсеналом». Первая игра пройдёт 8 апреля, ответная — 16 апреля.

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