«Пролетели как один день». Акинфеев — о 22-летии с момента своего дебюта за ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на 22-летие с момента своего дебюта за красно-синих, которое состоялось в субботу, 29 марта.

«22 года с момента дебюта пролетели как один день. Всем спасибо за тёплые слова. И с победой, конечно же!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Вчера, 29 марта, армейцы встречались с махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России. В этой игре красно-синие победили со счётом 2:0. Акинфеев провёл на поле всё время матча.

Акинфеев дебютировал в составе ЦСКА 29 марта 2003 года, выйдя на замену во встрече 1/8 финала Кубка РФПЛ с «Зенитом». Вратарь отыграл 45 минут и оставил ворота московской команды в неприкосновенности.