«Пролетели как один день». Акинфеев — о 22-летии с момента своего дебюта за ЦСКА
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на 22-летие с момента своего дебюта за красно-синих, которое состоялось в субботу, 29 марта.
«22 года с момента дебюта пролетели как один день. Всем спасибо за тёплые слова. И с победой, конечно же!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.
Вчера, 29 марта, армейцы встречались с махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России. В этой игре красно-синие победили со счётом 2:0. Акинфеев провёл на поле всё время матча.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32' 2:0 Жемалетдинов – 80'
Акинфеев дебютировал в составе ЦСКА 29 марта 2003 года, выйдя на замену во встрече 1/8 финала Кубка РФПЛ с «Зенитом». Вратарь отыграл 45 минут и оставил ворота московской команды в неприкосновенности.
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