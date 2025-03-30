Луис Энрике раскритиковал игроков «ПСЖ» за начало матча после 6:1 с «Сент-Этьеном»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе своих подопечных над «Сент-Этьеном» в матче 27-го тура Лиги 1. Игра завершилась волевой разгромной победой парижан со счётом 6:1. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил на девятой минуте, после чего его одноклубники отправили в ворота соперников шесть мячей.

«Я очень доволен, но я менее доволен началом матча, потому что «Сент-Этьен» играл очень интенсивно. Я думаю, что в конце первого тайма мы сыграли на своём уровне, а второй был сенсационным, с большим количеством моментов и голов. Мы должны извлечь выгоду из этих уроков для предстоящих матчей против «Дюнкерка» и «Астон Виллы», — приводит слова Энрике официальный сайт «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 71 очком. Отрыв действующих чемпионов от занимающего второе место «Монако» за семь туров до конца чемпионата составляет 21 очко.