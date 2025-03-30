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Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: от ЦСКА пропустили не так много, как могли

Вратарь «Динамо» Мх Магомедов: от ЦСКА пропустили не так много, как могли
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов прокомментировал поражение своей команды от московского ЦСКА в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

«От ЦСКА мы пропустили не так много, как могли. Это работа всей команды. Многое не получалось, но ничего страшного. Будем работать ещё больше — увидите в следующем матче», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В следующем матче махачкалинское «Динамо» встретится на своём поле с подмосковными «Химками», Игра 23-го тура пройдёт в воскресенье, 6 апреля. В этот же день ЦСКА примет дома московское «Динамо».

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