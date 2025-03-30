Гвардиола ответил, может ли победа в Кубке Англии сделать сезон более успешным для «Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что потенциальная победа «горожан» в Кубке Англии не сделает сезон более успешным для его команды.
«Сезон складывается неудачно, и это не изменится, если мы выиграем один титул. Но, конечно, мы хотим этого. Попасть в Лигу чемпионов будет большим успехом, как я уже говорил. Победа в Кубке Англии — тоже огромный успех, но сезон выдался неудачным», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Сегодня, 30 марта, «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом» в матче четвертьфинала Кубка Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.
Кубок Англии . 1/4 финала
30 марта 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:
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