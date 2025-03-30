Гвардиола ответил, может ли победа в Кубке Англии сделать сезон более успешным для «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что потенциальная победа «горожан» в Кубке Англии не сделает сезон более успешным для его команды.

«Сезон складывается неудачно, и это не изменится, если мы выиграем один титул. Но, конечно, мы хотим этого. Попасть в Лигу чемпионов будет большим успехом, как я уже говорил. Победа в Кубке Англии — тоже огромный успех, но сезон выдался неудачным», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 30 марта, «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом» в матче четвертьфинала Кубка Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: