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В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе «Галатасарая» к Файзуллаеву

В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе «Галатасарая» к Файзуллаеву
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» к полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву.

«Точно так же, как и вы, прочитал об интересе «Галатасарая» в интернете. Никакой конкретики, никаких контактов не было. Зимой по нему никаких обращений тоже не было», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Узбекистанский футболист выступает в составе красно-синих с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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