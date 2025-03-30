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Гришин: для ЦСКА начинается борьба за медали, с такой игрой возможность большая

Гришин: для ЦСКА начинается борьба за медали, с такой игрой возможность большая
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Российский тренер Александр Гришин высказался о шансах ЦСКА на завоевание медалей Российской Премьер-Лиги после победы над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мойзес – 32'     2:0 Жемалетдинов – 80'    

«Вчера в игре ЦСКА с «Динамо» Махачкала всё было ясно. Что «Динамо» — «Оренбург», что здесь — всё было понятно. ЦСКА владел преимуществом и довёл счёт до ожидаемого. Да, забили только со стандартов, но и с игры могли — моменты были. Закономерные три очка.

Теперь начинается борьба за медали. С такой игрой ЦСКА точно может туда попасть. Чемпионство? В розыгрыше ещё много очков, но ЦСКА играет неплохо. Будем смотреть, как сыграют лидеры. Но возможность зайти на третье место у ЦСКА явно большая», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 41 и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Занимающий третье место «Зенит» опережает армейцев на два очка при игре в запасе. У лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» 46 очков в 21 матче.

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