Гришин: для ЦСКА начинается борьба за медали, с такой игрой возможность большая

Российский тренер Александр Гришин высказался о шансах ЦСКА на завоевание медалей Российской Премьер-Лиги после победы над махачкалинским «Динамо» в матче 22-го тура.

«Вчера в игре ЦСКА с «Динамо» Махачкала всё было ясно. Что «Динамо» — «Оренбург», что здесь — всё было понятно. ЦСКА владел преимуществом и довёл счёт до ожидаемого. Да, забили только со стандартов, но и с игры могли — моменты были. Закономерные три очка.

Теперь начинается борьба за медали. С такой игрой ЦСКА точно может туда попасть. Чемпионство? В розыгрыше ещё много очков, но ЦСКА играет неплохо. Будем смотреть, как сыграют лидеры. Но возможность зайти на третье место у ЦСКА явно большая», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 41 и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Занимающий третье место «Зенит» опережает армейцев на два очка при игре в запасе. У лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» 46 очков в 21 матче.