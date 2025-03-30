«Зенит» поздравил Анатолия Тимощука с днём рождения

Сегодня, 30 марта, экс-футболисту «Зенита» и сборной Украины Анатолию Тимощуку исполнилось 46 лет. Пресс-служба сине-бело-голубых посвятила поздравительный пост в соцсетях бывшему игроку, который с марта 2017 года непрерывно работает в клубе в качестве ассистента тренера.

«Дорогой Анатолий Александрович! На протяжении многих лет Вы чтите традиции петербургского клуба, оставаясь преданным сине-бело-голубым цветам. Желаем здоровья Вам и Вашим близким, благополучия и покорения новых вершин вместе с «Зенитом», — говорится в обращении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Зенита».

Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» с февраля 2007-го по июль 2009 года и с июля 2013-го по июль 2015 года. Футбольную карьеру украинец завершил в феврале 2017 года в казахстанском «Кайрате».