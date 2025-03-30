Сафонов хочет, чтобы чемпионство «ПСЖ» совпало с домашней игрой команды

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на то обстоятельство, что парижский клуб не стал чемпионом Франции после матча 27-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (6:1).

«Пока чемпионство откладывается, но, возможно, так даже лучше. Хочется, чтобы это событие совпало с домашней игрой, чтобы разделить эту радость со всем стадионом», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

На текущий момент «ПСЖ» набрал 71 очко и занимает первое место. На второй строчке располагается «Монако», заработавший 50 очков. До конца чемпионата Франции осталось семь туров. В следующем матче Лиги 1 парижский клуб встретится с «Анже» (5 апреля). Игра пройдёт на домашнем стадионе «ПСЖ».

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