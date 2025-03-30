Сафонов хочет, чтобы чемпионство «ПСЖ» совпало с домашней игрой команды
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на то обстоятельство, что парижский клуб не стал чемпионом Франции после матча 27-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (6:1).
Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
1 : 6
ПСЖ
Париж
1:0 Стассин – 9' 1:1 Рамуш – 43' 1:2 Кварацхелия – 50' 1:3 Дуэ – 53' 1:4 Невеш – 62' 1:5 Дуэ – 66' 1:6 Мбайе – 90'
«Пока чемпионство откладывается, но, возможно, так даже лучше. Хочется, чтобы это событие совпало с домашней игрой, чтобы разделить эту радость со всем стадионом», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.
На текущий момент «ПСЖ» набрал 71 очко и занимает первое место. На второй строчке располагается «Монако», заработавший 50 очков. До конца чемпионата Франции осталось семь туров. В следующем матче Лиги 1 парижский клуб встретится с «Анже» (5 апреля). Игра пройдёт на домашнем стадионе «ПСЖ».
Российские футболисты за рубежом:
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