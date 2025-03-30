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Геннадий Орлов прокомментирует домашний матч «Зенита» с «Рубином»

Геннадий Орлов прокомментирует домашний матч «Зенита» с «Рубином»
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Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментирует матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином», который пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Об этом информирует телеграм-канал «Матч Премьер».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что Орлов ушёл с «Матч ТВ» в декабре 2019 года.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 43 очка за 21 матч. Казанский клуб заработал 32 очка после 21 игры и располагается на седьмой строчке. На пером месте находится «Краснодар», набравший 46 очков после 21 тура.

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