Геннадий Орлов прокомментирует домашний матч «Зенита» с «Рубином»

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментирует матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином», который пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Об этом информирует телеграм-канал «Матч Премьер».

Отметим, что Орлов ушёл с «Матч ТВ» в декабре 2019 года.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 43 очка за 21 матч. Казанский клуб заработал 32 очка после 21 игры и располагается на седьмой строчке. На пером месте находится «Краснодар», набравший 46 очков после 21 тура.