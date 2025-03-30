L’Equipe оценил игру Сафонова в матче «ПСЖ» с «Сент-Этьеном» в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура французской Лиги 1 со счётом 6:1. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил уже на девятой минуте после удара нападающего Лукаса Стассина. Французское издание L’Equipe поставило россиянину оценку 5,0 по итогам игры.

«Для Сафонова, проводившего свой 13-й матч во всех турнирах в нынешнем сезоне, вечер субботы начался неприятно. Сложно винить россиянина в моменте с пропущенным голом – тем более что потом он отыгрался в дуэли со Стассином», — говорится в материале L’Equipe.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 71 очком. Отрыв действующих чемпионов от занимающего второе место «Монако» за семь туров до конца чемпионата составляет 21 очко.