Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Химках» высказались о состоянии Георгия Джикии после повреждения в матче с «Пари НН»

В «Химках» высказались о состоянии Георгия Джикии после повреждения в матче с «Пари НН»
Комментарии

Стал известен характер повреждения защитника «Химок» Георгия Джикии. Экс-игрок сборной России был заменён на 27-й минуте матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» из-за травмы.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22'     2:0 Магомедов – 86'    

«У Джикии ушиб ахилла, восстанавливается. О сроках говорить преждевременно, надеемся, ничего страшного. Точных сроков на ушибы не существует — зависит от ощущений», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Георгий Джикия перебрался в «Химки» из московского «Спартака» в статусе свободного агента перед стартом текущего сезона. Всего в составе подмосковного клуба защитник провёл 11 матчей в РПЛ и Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Неоднозначный пенальти разрулил битву борцов за выживание. «Химки» не тонут с долгами!
Неоднозначный пенальти разрулил битву борцов за выживание. «Химки» не тонут с долгами!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android