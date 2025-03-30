В «Химках» высказались о состоянии Георгия Джикии после повреждения в матче с «Пари НН»

Стал известен характер повреждения защитника «Химок» Георгия Джикии. Экс-игрок сборной России был заменён на 27-й минуте матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» из-за травмы.

«У Джикии ушиб ахилла, восстанавливается. О сроках говорить преждевременно, надеемся, ничего страшного. Точных сроков на ушибы не существует — зависит от ощущений», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Георгий Джикия перебрался в «Химки» из московского «Спартака» в статусе свободного агента перед стартом текущего сезона. Всего в составе подмосковного клуба защитник провёл 11 матчей в РПЛ и Фонбет Кубке России.