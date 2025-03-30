В «Химках» высказались о состоянии Георгия Джикии после повреждения в матче с «Пари НН»
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Стал известен характер повреждения защитника «Химок» Георгия Джикии. Экс-игрок сборной России был заменён на 27-й минуте матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» из-за травмы.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22' 2:0 Магомедов – 86'
«У Джикии ушиб ахилла, восстанавливается. О сроках говорить преждевременно, надеемся, ничего страшного. Точных сроков на ушибы не существует — зависит от ощущений», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.
Георгий Джикия перебрался в «Химки» из московского «Спартака» в статусе свободного агента перед стартом текущего сезона. Всего в составе подмосковного клуба защитник провёл 11 матчей в РПЛ и Фонбет Кубке России.
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