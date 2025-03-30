Гришин: Мусаев не забивает — это проблема, но он спокойно создаёт себе моменты

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игре нападающего красно-синих Тамерлана Мусаева.

«Мусаев спокойно создаёт моменты, просто не забивает. Старается, играет в отборе, убегает в атаки. Нет голов — это, конечно, проблема. Но он сам создаёт себе моменты, и они точно придут. Насчёт проблем с психологией и самокопанием лучше спрашивать у самого Тамерлана», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Мусаев принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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