«Участвовать в этом не собираюсь». Эдуард Безуглов отказался от включения в медкомитет РФС

Руководитель медицинского штаба московского ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил об отказе работать в новом составе медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС).

«С большим удивлением обнаружил себя в новом составе медицинского комитета РФС. Никто про это не сообщал и согласия моего не получал. Такая же ситуация ещё минимум с тремя «членами» комитета. Участвовать в этом, конечно, не собираюсь. А новому составу медицинского комитета хочется пожелать плодотворной и активной работы на пользу всего российского футбола. Благо у них будет пример того, как это делалось предыдущие несколько лет.

И остаётся только один вопрос: чем составителю списка членов комитета не угодил выдающийся российский врач Дмитрий Николаевич Дзукаев, который поставил на ноги десятки «футбольных людей» – судей, футболистов, тренеров и, в том числе, руководителей российского футбола. Он для нашего футбола сделал в десятки раз больше, чем любой потенциальный составитель списка.

Upd: минимум пять «членов» комитета узнали об этом из новости на сайте», — написал Безуглов в своём телеграм-канале.

Напомним, Безуглов занимает должность руководителя медицинского штаба ЦСКА с июля 2021 года.