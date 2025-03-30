Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Участвовать в этом не собираюсь». Эдуард Безуглов отказался от включения в медкомитет РФС

«Участвовать в этом не собираюсь». Эдуард Безуглов отказался от включения в медкомитет РФС
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель медицинского штаба московского ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил об отказе работать в новом составе медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС).

«С большим удивлением обнаружил себя в новом составе медицинского комитета РФС. Никто про это не сообщал и согласия моего не получал. Такая же ситуация ещё минимум с тремя «членами» комитета. Участвовать в этом, конечно, не собираюсь. А новому составу медицинского комитета хочется пожелать плодотворной и активной работы на пользу всего российского футбола. Благо у них будет пример того, как это делалось предыдущие несколько лет.

И остаётся только один вопрос: чем составителю списка членов комитета не угодил выдающийся российский врач Дмитрий Николаевич Дзукаев, который поставил на ноги десятки «футбольных людей» – судей, футболистов, тренеров и, в том числе, руководителей российского футбола. Он для нашего футбола сделал в десятки раз больше, чем любой потенциальный составитель списка.

Upd: минимум пять «членов» комитета узнали об этом из новости на сайте», — написал Безуглов в своём телеграм-канале.

Напомним, Безуглов занимает должность руководителя медицинского штаба ЦСКА с июля 2021 года.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android