Игрок молодёжной сборной России Абдулкадыров высказался о матчах с Колумбией

Защитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров поделился впечатлениями от товарищеских матчей национальной команды со сверстниками из Колумбии 22 и 23 марта.

«Дорога была тяжёлая, но понравились матчи с Колумбией. По атмосфере, по игре — всё отлично. Молодёжная сборная Колумбии очень хорошего уровня. Футболисты индивидуально сильные, но как команда мы были сильнее», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Молодёжная сборная России провела тренировочный сбор в Южной Америке. Первый матч прошёл в городе Юмбо, второй — в Кали.