Игрок молодёжной сборной России Абдулкадыров высказался о матчах с Колумбией
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Защитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России Джамалутдин Абдулкадыров поделился впечатлениями от товарищеских матчей национальной команды со сверстниками из Колумбии 22 и 23 марта.
Товарищеские матчи U21 — 2025
22 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Колумбия U20
Окончен
1 : 0
Россия U21
1:0 Бенитес – 89'
Товарищеские матчи U21 — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 23:55 МСК
Колумбия U20
Окончен
2 : 2
Россия U21
0:1 Козлов – 18' 1:1 Баррера – 45' 2:1 Бенитес – 70' 2:2 Раков – 80'
«Дорога была тяжёлая, но понравились матчи с Колумбией. По атмосфере, по игре — всё отлично. Молодёжная сборная Колумбии очень хорошего уровня. Футболисты индивидуально сильные, но как команда мы были сильнее», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Молодёжная сборная России провела тренировочный сбор в Южной Америке. Первый матч прошёл в городе Юмбо, второй — в Кали.
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