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«РБ Лейпциг» объявил об увольнении Марко Розе

«РБ Лейпциг» объявил об увольнении Марко Розе
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«РБ Лейпциг» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил об увольнении Марко Розе с поста главного тренера команды.

«РБ Лейпциг» освободил главного тренера Марко Розе от соответствующих обязанностей в воскресенье. Решение вступает в силу немедленно. Его помощники Александр Циклер, Марко Курт, Франк Гейдек и Франк Эгиг также покидают свои должности. Клуб объявит в ближайшее время, кто будет тренировать команду до конца сезона», — сказано в заявлении «быков».

48-летний специалист занимал должность главного тренера «РБ Лейпциг» с сентября 2022 года. Под его руководством «быки» выиграли Кубок и Суперкубок Германии. После 27 туров немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 42 очка и занимает шестое место.

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