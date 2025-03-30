У защитника «Баварии» Ито перелом плюсневой кости, ранее выбыли Дэвис и Юпамекано

Центральный защитник «Баварии» Хироки Ито получил перелом правой плюсневой кости во время матча 27-го тура немецкой Бундеслиги с «Санкт-Паули» (3:2). Японский футболист будет недоступен в течение длительного периода. Об этом информирует официальный сайт мюнхенского клуба.

В июле 2024 года Ито уже ломал плюсневую кость и восстановился от травмы в минувшем феврале. Игрок перешёл в «Баварию» из «Штутгарта» прошлым летом.

Ранее, во время перерыва на матчи сборных, канадский защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис порвал крестообразные связки колена, из-за чего пропустит как минимум полгода. Также Деотшанкюль Юпамекано выбыл на несколько недель из-за проблем с коленом.

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» встретится с «Интером». Ответная игра пройдёт 16 апреля.