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«Спартак» — чемпион!» Джикия высказался о победе красно-белых над «Зенитом»

«Спартак» — чемпион!» Джикия высказался о победе красно-белых над «Зенитом»
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Бывший защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили санкт-петербургский «Зенит» со счётом 2:1. На текущий момент Джикия является футболистом «Химок».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Какие впечатления остались о матче «Спартак» — «Зенит»?
— Главное, что «Спартак» выиграл! Я был на этой игре. «Спартак» молодец! «Спартак» — чемпион! — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 43 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. «Зенит» с 43 очками располагается на третьей строчке.

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