«Спартак» — чемпион!» Джикия высказался о победе красно-белых над «Зенитом»
Поделиться
Бывший защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили санкт-петербургский «Зенит» со счётом 2:1. На текущий момент Джикия является футболистом «Химок».
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
— Какие впечатления остались о матче «Спартак» — «Зенит»?
— Главное, что «Спартак» выиграл! Я был на этой игре. «Спартак» молодец! «Спартак» — чемпион! — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 43 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. «Зенит» с 43 очками располагается на третьей строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
14:13
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
13:59
-
13:50
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:30
-
13:16
-
13:03
-
13:01
-
13:00
-
12:45
-
12:43
-
12:28
-
12:10
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:56
-
11:50
-
11:40
-
11:32
-
11:25
-
11:23
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:32
-
10:27