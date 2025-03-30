«Спартак» — чемпион!» Джикия высказался о победе красно-белых над «Зенитом»

Бывший защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили санкт-петербургский «Зенит» со счётом 2:1. На текущий момент Джикия является футболистом «Химок».

— Какие впечатления остались о матче «Спартак» — «Зенит»?

— Главное, что «Спартак» выиграл! Я был на этой игре. «Спартак» молодец! «Спартак» — чемпион! — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 43 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. «Зенит» с 43 очками располагается на третьей строчке.